Считанные дни остаются до главного шоппингового события года - Черной Пятницы. В этом году она пройдет в Украине уже шестой раз кряду.

Последние два сезона число покупателей, принимавших в ней участие увеличивалось на порядка 20%, позитивная динамика пользовательского спроса наблюдается и в текущем году. Украинцев привлекает прежде всего возможность осуществить крупные покупки со скидкой, поэтому уже сейчас многие составляют списки товаров, что планируют приобрести по распродаже. В первую очередь речь идет о гаджетах, крупной технике для дома и другой электронике. Реальные скидки в данном сегменте могут составлять 25-30% от нынешней стоимости. Часто это будут не самые новые модели, а качественные аналоги предыдущих коллекций, хотя акции на новинки также случаются.

Согласно аналитике ресурса SKIDOCHNIK (на котором собраны все распродажи интернета) число продавцов, которые в 2018-м будут участвовать в распродаже также увеличится на 15-20%. В этом году на традиционном спецпроекте компании - Черная Пятница (доступен по ссылке: http://blackfriday.skidochnik.com.ua/), ожидается собрать до 200 магазинов. Среди тех кто уже подтвердил свое участие - Comfy, 27.ua, Le Boutique, Цитрус, JYSK, Eldorado и другие. Данные ежедневно обновляются.

Стоит также отметить, что с каждым годом к событию подключаются продавцы из новых сегментов. Например в 2018 ожидаются распродажи в таких больших товарных группах как мебель, так что на этот раз мы можем ожидать Black Friday не только с целью уловить приглянувшийся смартфон со скидкой, но и обновить интерьер своего жилья новым диваном или кухней. Ждать осталось недолго, старт намечен на полночь 23-го ноября.