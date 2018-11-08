В Днепре врачи областной детской больницы на Космической со вчерашнего дня борются за жизнь 11-летнего школьника, который 7 ноября пытался совершить суицид.

Инцидент произошел в одной из квартир жилого дома в Новозаводском переулке облцентра. Подростока в петле обнаружила его мама. Женщина бросилась спасать сына и тут же вызвала скорую помощь. Пока медики ехали на вызов, мама пыталась самостоятельно восстановить дыхание и сердцебиение сына. По словам источника в полиции, благодаря тому, что мама не растерялась, ребенка удалось вернуть к жизни. Однако медики оценивают его состояние, как тяжелое. Мальчик находится в отделении реанимации.

Правоохранители выясняют причины, по которым школьник пытался свести счеты с жизнью. Предсмертной записки на месте ЧП на нашли. По предварительным данным, попытка суицида произошла после конфликта подростка со сверстниками.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина стала одним из мировых лидеров по количеству суицидов.

Также мы сообщали, что в Днепре мужчина выпрыгнул из окна на 7 этаже в день своего рождения.