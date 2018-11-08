В Украине введут услугу оформления биометрического загранпаспорта и ID-карты (паспорта) онлайн через Интернет. Ее уже сделали доступной для территориальных подразделений ГМС в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины в Facebook.

"В пилотную эксплуатацию запущена новая электронная услуга, которая пригодится всем желающим получить биометрические документы (загранпаспорт и ID-карта). Отныне граждане (сначала - киевляне, а впоследствии - и все жители страны) свои персональные данные для оформления биометрических документов могут ввести онлайн и, соответственно, сократить время своего личного визита в подразделения ГМС", - говорится в нем.

Получатели биометрических паспортов могут дистанционно:

записаться в электронной очереди

заблаговременно оплатить услугу онлайн

заполнить интерактивную форму, указав свои персональные данные (нововведение)

Электронная услуга доступна на сайте Государственной миграционной службы Украины dmsu.gov.ua, а также - на Правительственном портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги".

Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine

Как сообщала "Страна", владельцам ID-паспортов отказывают в услугах из-за нехватки оборудования. Так, банки не могут перевыпустить банковскую карту и предоставить другие банковские услуги владельцам id-паспортов.

При этом абитуриентам напомнили, что без ID-карточки поступление в ВУЗы невозможно.