В Международных авиалиниях Украины (МАУ) объявили о приостановке выполнение прямого рейса Киев-Астана до летней навигации 2019 года, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Стоимость авиационного топлива в октябре 2018 года на 40,3% превышает аналогичный показатель 2017 года. Украинские перевозчики также несут непродуктивные расходы на облет воздушного пространства Российской Федерации, а спрос на прямые перевозки из Украины и Европы в Астану снижается в зимний период. Все эти факторы повышают стоимость перевозки. В связи с этим МАУ запланировала на зимний период организовать перевозки между Киевом и Астаной совместно с авиакомпаниями-партнерами. Прямые рейсы будут выполняться уже с весны 2019 года", - отметил вице-президент по коммерции авиакомпании Сергей Фоменко, слова которого приводятся в сообщении.

Пассажиры МАУ смогут воспользоваться прямыми беспосадочными рейсами между столицами Украины и Казахстана до 3 декабря текущего года. После этой даты долететь из Киева до Астаны можно будет с пересадками на рейсы авиакомпаний-партнеров, информация о которых будет обнародована позже. Пассажиры, которые приобрели билеты на прямые рейсы, смогут либо переоформить их на альтернативные маршруты, либо затребовать возврат средств.

Прямые перелеты между Киевом и Астаной возобновятся 29 апреля 2019 года.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. В состав флота входит 45 самолетов различных модификаций, включая 30 среднемагистральных Boeing-737 NG. Согласно данным Госреестра Украины, 100% авиакомпании прямо или опосредовано контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенефициары которой не раскрываются.

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