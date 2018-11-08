В секс-скандале с угрозами и куриными лапами в подарок - каждый час появляются новые подробности. Напомним, что вчера днем студентка Наталья Бурейко пожаловалась на домагательства и угрозы со стороны Александра Варченко, заместителя департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

В социальной сети Facebook она опубликовала часть переписки с ним из приложения знакомств Tinder, где у них "совпала пара" и открылся чат для общения. После отказа в интиме, Варченко якобы угрожал Бурейко судьбой Екатерины Гандзюк (облили кислотой и она вскоре скончалась в больнице) и прислал в подарок букет и куриные лапки в красивой коробке.

Ночью сам Александр Варченко распечатал свой девственный "Фейсбук" большим постом-опровержением, где говорится, что 7 ноября он и его семья подверглись "чудовищной информационной атаке" и что все это выдумки и фальшивка.

Сегодня же Бурейко опять же по средствам социальных сетей поведала общественности, что подала заявление в Генеральную прокуратуру и прикрепила фото документа.

Тем временем в сети продолжается оживленная дискуссия - насколько достоверны все эти данные. Часть считает, что девушка не врет. Другие говорят о подставе.

И пока Наталья не общается с журналистами и не дает никаких комментариев, парень, с которым она встречалась "до недавних пор" просит у журналистов деньги за ответы на вопросы.

"Стране" стало известно, что Наталья Бурейко состояла в отношениях с Данилом Дорошенко. Мы нашли парня в социальных сетях. Оказалось, что вот буквально в августе они вместе отдыхали в Одессе.

Наталья и Данил, фото: facebook.com

На наш вопрос встречаются ли они, Даня ответил, что "до недавнего времени был ее парнем". Потом молодой человек нам сразу заявил, что "просто так не будет отвечать на вопросы", ибо это очень личное и хочет деньги за информацию, которой владеет.

Однако с суммой он еще не определился, так как не знает степень их провокационности.

Интересно, что ни Наталья, ни Даня, с учетом скандала и того, что они расстались - не поудаляли общие фото из аккаунтов в социальных сетях.

В это же время, Ольга Варченко, жена заместителя департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, которого обвинили в домогательствах к студентке, временно возглавит Государственное бюро расследований.

Существует мнение, что так как внутри ГБР идет сейчас война между Роман Трубой, руководителем Госбюро (считается человеком Пашинского и Турчинова) и частью других высокопоставленных сотрудников, включая Варченко (ориентируется на Банковую), нельзя исключать, что появление этой информации - часть этой борьбы.

Именно поэтому многие пользователи социальных сетей сомневаются в правдивости истории от студентки КПИ.

"В истории с сексуальным скандалом Варченко и студентки третьего курса, есть одна очень пикантная деталь, которая разрушает всю шахматку. Все посты девушки неписаны не ее рукой. До этого - фотки, няшки, мимишки, и ни одной складной мысли. Сегодня же - целые программные речи. Уже три с момента скандала. Тексты выверены механикой другого человека, четкие, продуманные и ни одной грамматической ошибки. Совет технологам - добавьте небрежности в будущие посты, для верности. Особенно вот это понравилось "Журналисты рассказали мне, что Варченко это глава УБОП времен Януковича". Раз были журналисты, значит, будут вскоре и интервью. Ждем, на каких ресурсах появятся", - пишет Светлана Крюкова, заместитель главного редактора сайта "Страна".

В то же время есть и те, кто верит в историю Натальи и высказывает ей поддержку и симпатии в комментариях к ее постам.

Некоторые на будущее просят вывешивать такие истории на сайтах знакомств, чтобы девушки знали, чем они могут закончится: "Эти посты хорошо вывешивать на сайтах знакомств.... и предупреждать о том, что может быть когда ты вступаешь переписку с чуваком, который в 3 раза старше тебя, и пишет о себе что он спортивный, состоятельный и мужественный и ищет именно студентку! В свои то годы... поэтому всё закономерно..."