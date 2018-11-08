Представителю Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгению Марчуку поступали предложения "снять вопрос Крыма" для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом он сам заявил в эфире "112 Украина".

По его словам, одним из вариантов для решения конфликта на Донбассе является официальный отказ Украины от аннексированного Крыма.

"Я участвую еще в двух международных платформах по Донбассу, то на кофе-брейковых паузах говорят, что если Украина официально откажется, снимет крымскую проблему, то это может быть серьезная платформа для решения вопросов на Донбассе", - рассказал Марчук.

Он отметил, что при этом переговорщики не дают гарантий, что и после этого вопрос Донбасса будет решен окончательно. При этом Марчук не уточнил, от кого именно поступают подобные предложения.

"Они говорят, что это не окончательное решение, мол, это частное. Но разговоры ведут со мной не частные лица", - добавил он.

Подобное предложение звучит не впервые. 19 февраля 2017 года американская газета The New York Times написала, что депутат Рады от Радикальной партии Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией, она была якобы передана тогдашнему советнику Дональда Трампа Майклу Флинну.

По данным газеты, план предусматривал вывод российских войск с востока Украины и проведение всеукраинского референдума, на который вынесут вопрос о сдаче Крыма в "аренду" России на 50 или 100 лет. Артеменко заявил, что план разрабатывала группа депутатов из разных парламентских фракций, включая оппозицию, но опроверг, что в его концепции упоминалась передача Крыма в "аренду".

16 мая того же года Верховная Рада Украины поддержала постановление № 6445 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко. За такое решение проголосовали 244 народных депутата. Незадолго до этого президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Артеменко. Все это время Артеменко находится на территории США.

Как сообщала "Страна", в посольстве США напомнили об экологической катастрофе в крымском Армянске и вспомнили о шахте "Юнком" на Донбассе.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 7017 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, касающихся ответственности за незаконное пересечение госграницы. Соавтор документа Ирина Луценко озвучила ряд предложений, которые будут учтены в законопроекте при подготовке его ко второму чтению. В частности, в законопроекте будет установлена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию.