8 ноября студентка Наталья Бурейко, которая вчера обвинила заместителя департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко в домогательствах, подала заявление об угрозах и преследовании в прокуратуру. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Также девушка рассказала, что после публикации первого поста с обвинениями в адрес Варченко 7 ноября весь вечер и всю ночь ее разыскивали неизвестные. Студентка написала, что люди с расспросами о том, где она находится, приехали к ее родителям. Им мужчины сообщили, что их дочь разыскивает полиция. Также, по словам Натальи Бурейко, неизвестные приходили и в общежитие, где она живет. Там они дежурили всю ночь, поэтому девушка была вынуждена ночевать у знакомой.

"Журналисты рассказали мне, что Варченко это глава УБОП времен Януковича. При этом по телевидению начали рассказывать, что я пропала. Также моих родственников запугивают тем, что открыто уголовное дело за лжесвидетельствование, якобы об этом заявил какой-то депутат... Кто бы меня не преследовал, полиция это или нет, я очень прошу оставить меня в покое. Все факты я изложила в заявлении. Мне неприятны эти преследования, а особенно моим родственникам. Я девочка, а не террорист", - написала Бурейко.

По ее словам, свое местонахождение она не планирует раскрывать в целях безопасности, а обо всех своих шагах она планирует сообщать публично.

Скриншот: Facebook/ Наталья Бурейко

Напомним, 7 ноября студентка Наталья Бурейко написала в Facebook, что заместитель департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александр Варченко приставал к ней, а после отказа и вовсе угрожал расправой. По словам девушки, она познакомилась с Варченко в Tinder, а после отказа продолжить общение он слал ей смс-сообщения с информацией о ней и ее родственниках, а также отправил ей букет и коробку куриных лапок.

По словам Александра Варченко, данная ситуация - "чудовищная информационная атака" на него, а он никогда не был знаком и не вел никаких переписок ни в каких мессенджерах с Натальей Бурейко.

Также мы писали, что Геращенко заявил, что студентке от имени Варченко угрожали хакеры-тролли.