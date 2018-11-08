После завершения четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов в УЕФА назвали четверку претендентов на звание лучшего игрока недели. Имена футболистов опубликованы в официальном Twitter УЕФА.

Среди номинантов оказались одни нападающие. Гарри Кейн из Тоттенхэма, Милан Павков из Црвены Звезды, Рияд Махрез из Манчестер Сити и Карим Бензема из мадридского Реала.

Фото: twitter.com/UEFAcom

За какие же заслуги эти футболисты попали в почетный шорт-лист? Гарри Кейн принес победу Тоттенхэму в матче с ПСВ (2 - 1) забив оба гола. Милан Павков в игре против грозного Ливерпуля (2 - 0) также оформил дубль. Махрез забил гол и оформил два ассиста в игре против Шахтера (6 - 0), а Карим Бензема записал на свой счет два мяча во встрече с Викторией (0 - 5).

Ранее "Страна" сообщала, что после фиаско в Манчестере полузащитник Шахтера Тарас Степаненко назвал игру с Хоффенхаймом решающей, чтобы выйти в евровесну.