В международной рабочей группе по согласованию введения на Донбасс миротворческой миссии ООН на треть найден компромисс после того, как стороны сошлись на необходимости поэтапного введения. Об этом заявил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Евгений Марчук, передают Украинские новости.

"Я представляю Украину еще в двух группах по Донбассу. Одна из них касается мандата миротворческой миссии ООН, который был бы компромиссным. Там не принимают участие ОРДЛО. Кроме Украины и России туда входят США, Великобритания, Германия, специалисты ООН по миротворческим миссиям, Нидерланды. Последняя встреча состоялась в Братиславе. Мы там пришли примерно к 30% консенсуса, но это рабочий уровень. Возможность продвижения появилась, когда стороны согласились миротворческий процесс разбить на 4-5 этапов", - сообщил он.

По его словам, у сторон есть согласие насчет временных администраций на Донбассе. "Второй блок документов - это переходные компоненты: переходная юстиция, переходные администрации, амнистия, выборы. Там непросто, но по некоторым точкам относительно формирования переходных администраций есть согласие. Например, если взять поэтапное введение миротворцев, то первый этап - это линия фронта и нормализация жизни в прифронтовой зоне. В переходных администрациях старшим может быть миротворец или по согласию, но обязательно должны быть представители и с оккупированной части и с не оккупированной", - сказал он.

Марчук добавил, что самая сложная при переговорах проблема - это недоверие сторон, которое необходимо преодолевать путем исключения языка ненависти среди политиков и СМИ.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина потребовала у РФ в Минске отмены выборов на неподконтрольном Донбассе.

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