На заседании 8 ноября депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект об увеличении зоны контроля Украины в Черном и Азовском морях. Об этом пишет "Корреспондент".

"За" проголосовало 238 депутатов. Если закон будет принят, то прилегающая зона Украины, которая на данный момент определена 24 морскими милями, увеличится вдвое. Таким образом, Украина сможет осуществлять таможенный, фискальный, иммиграционный и санитарный контроль в зоне 48 морских миль, отсчитываемых от тех же исходных линий, что и территориальное море Украины.

Принятие проекта необходимо и для предупреждения совершения контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытые порты временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, на заседании 8 ноября Рада решила объявить 2019 год Годом Памяти депортированных из Польши украинцев.

Также мы писали, что сегодня в Раде не хватило голосов для принятия законопроекта о первичной врачебной помощи на принципах семейной медицины.