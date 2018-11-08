Экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко тоже решил идти в президенты. Об этом он заявил в комментарии "Стране".

"Я пока не вижу ни одного претендента, который бы соответствовал меритократическим принципам (меритократия - власть достойных, - Прим.Ред.), то есть ни одного кандидата, который бы имел в своем активе хотя бы самый необходимый набор качеств и достоинств, чтобы вывести страну из тотального кризиса, - сказал Шевченко. - Если появится кандидат, который будет имеет больше достоинств и компетенций, чем у меня, то я однозначно откажусь от идеи баллотироваться и поддержу этого кандидата всеми своими возможностями".

Игорь Шевченко

Шевченко заявил, что намерен идти от партии "Сила Людей" и уже подал документы для участии в праймериз этой политсилы. "Подал все документы для этого. Кроме того, в минувшую пятницу написал заявление о вступлении в партию", - сказал он.

От этой же партии на праймериз подается и журналист Дмитрий Гнап. "Дмитрия очень уважаю. Но думаю, что в президентской гонке мой набор качеств, компетенций, опыта и возможностей, в том числе финансовых и кадровых, все-таки возьмет верх. Я рассчитываю эти праймериз выиграть и очень бы хотел, чтобы Дмитрий присоединился к моей избирательной команде", - сказал Шевченко.

Игорь Шевченко занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве Яценюка со 2 декабря 2014 по 2 июля 2015.

В 2015 году стал фигурантом коррупционных скандалов. Олег Ляшко заявил, что пост министра для Шевченко был куплен за 5 миллионов долларов Александром Онищенко. В ответ Шевченко обвинил премьер-министра Арсения Яценюка в "политической расправе".

23 июня 2015 года МВД возбудила против Шевченко уголовное дело по ч. 3 статьи 368-2 УК "Незаконное обогащение". 2 июля Верховная Рада уволила Шевченко с должности министра.

В 2016 году Шевченко через суд добился закрытия уголовного дела. Генпрокуратура по каким-то причинам вердикт суда не обжаловала и он вступил в силу.

В своих откровения Александр Онищенко заявлял, что именно он по просьбе президента ввел Шевченко по квоте "Батькивщины" в правительство. По словам Онищенко, Порошенко хотел, чтобы Шевченко помог ему отобрать компания "Нефтегазодобыча" у Рината Ахметова. Но Ахметов заручился поддержкой Арсения Яценюка и сорвал этот план. После чего Шевченко и был уволен.

Сам Шевченко подобную трактовку отрицает.



Вчера появился еще один потенциальный кандидат в президенты - Надежда Савченко, которая сейчас находится в СИЗО. О ее желании баллотироваться заявила Вера Савченко.

Регистрация кандидатов в президенты начнется 31 декабря этого года и завершится 4 февраля 2019го. Другие ключевые даты этой избирательной кампании - в материале "Страны".