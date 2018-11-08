Посетитель бара, начавший стрелять в городе Таузанд-Окс (Калифорния, США), мертв. Его жертвами стали 12 человек.

Об этом сообщает NBC News, со ссылкой на заявление властей. Среди пострадавших также оказался помощник шерифа. Еще около десятка людей ранены.

"Стрелявший мертв", - рассказал Эрик Бушоу, шериф округа Вентура, где находится город Таузанд-Окс. Пока неясно, покончил ли он с собой или был застрелен полицией.

Перестрелка произошла в одном из местных баров Borderline Bar & Grill. Там, по данным правоохранительных органов, на момент стрельбы находилось несколько сотен человек. Нападавший произвел около 30 выстрелов.

Как сообщала "Страна", в США 9-летний мальчик пристрелил сестру, которая не дала ему джойстик для видеоигры.

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