В эту субботу, 10 ноября, миллионы любителей бокса во всем мире будут следить за боем между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, украинским боксером Александром Усиком и почетным чемпионом WBC британцем Тони Беллью. В Англии, на Manchester Arena, украинцу предстоит провести первую защиту своих титулов - WBA, WBC, IBF и WBO. Интерес к бою огромный, в зале будет аншлаг - все билеты на арену, вмещающую 25 000 зрителей уже проданы.

В Украине в прямом эфире поединок Усик vs Белью покажет канал "Интер". Здесь, 10 ноября, в 22.30, начнется программа "Большой бокс", передает пресс-служба канала.

Александр Усик и все его пояса, фото: inter.ua

Стоит напомнить, что первый бой Александра Усика на профессиональном ринге состоялся пять лет назад, 9 ноября 2013 года. И эти 5 беспроигрышных лет уже вошли в историю мирового бокса: за это время украинский спортсмен прошел путь от амбициозного новичка до абсолютного чемпиона мира. Сейчас Усик - обладатель всех четырех поясов, но уже в эту субботу, 10 ноября, ему предстоит защитить все свои титулы в поединке с британцем Тони Беллью. Александр поставил на кон этого боя все, что ему удалось завоевать за пять лет!

Тони Беллью - один из самых известных современных британских боксеров. Публика обожает его бои за зрелищность и бескомпромиссность. В активе Тони 33 поединка и всего два поражения. Оба британец получил, боксируя за чемпионский пояс. Впрочем, в последний раз Беллью проигрывал пять лет назад. После этого он успел стать чемпионом WBС в первом тяжелом весе. Сейчас этот титул принадлежит Александру Усику, ведь британец перешел в супертяжелый дивизион и потерял свой пояс. Однако ради встречи с непобедимым украинским боксером британец спустился из супертяжелой весовой категории обратно в первый тяжелый вес. Сделать это его подтолкнуло желание завоевать титул абсолютного чемпиона мира, после чего 35-летний боксер собирается завершить карьеру.

А вот украинец, наоборот, намерен подняться в супертяжелый вес. Для Усика бой с таким соперником - хороший шанс проявить себя перед британскими болельщиками, которые очень любят бокс и разбираются в нем. К тому же победа над Беллью может сократить путь Александра к поединку, о котором он давно мечтает: против другого британца, Энтони Джошуа, считающегося лучшим боксером супертяжелого дивизиона. Если Усик понравится требовательной британской публике, этот поединок станет лишь вопросом времени.

Бой Усик vs Беллью обещает быть ярким и зрелищным. Беллью хитер и может действовать в ринге непредсказуемо. К тому же тот факт, что, независимо от исхода боя, британец ничего не теряет, еще больше разжигает в нем желание драться, как в последний раз.

"Это будет один из самых сложных поединков для Александра Усика, потому что Тони Беллью боксирует дома - почти вся спортивная арена будет поддерживать именно его. С другой стороны, все свои значимые чемпионские бои Александр провел на чужой территории: в США, Польше, Германии, России. И часто в конце боя зал аплодировал именно Александру. Как по мне, главная задача нашего боксера в этом бою - влюбить в себя британских болельщиков и доказать, что поединок с Энтони Джошуа действительно может стать неординарным событием в мире профессионального бокса", - рассказал руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер" Роман Кадемин.