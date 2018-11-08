Украина продолжает находиться во власти антициклона. Именно поэтому 9 ноября будет прохладным, но ясным днем. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

9 ноября в Украине, по ее словам, будут туманы, умеренный ветер, а осадков не ожидается. Наталья Диденко рекомендует одеваться теплее, так как температура воздуха постепенно снижается.

По ее словам в стране ночью температура будет держаться на уровне -4...+4 градусов, днем: +7...+12. В Киеве будет туманно, ночью 0...-2 градуса, днем: +7...+10 градусов.

Диденко отмечает, что к выходным ситуация с погодой в Украине не изменится, правда, воскресенье, 11 ноября, будет ветреным днем. Вместе с холодом и туманом это даст ощущение температуры, значительно ниже фактической: "Поэтому в воскресенье одевайтесь особенно тепло", - резюмирует синоптик.

Скриншот: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, 8 ноября в Украине ночью ожидаются заморозки, а днем потеплеет до +15.

Также мы писали, что синоптики дали прогноз погоды на всю неделю в Киеве.