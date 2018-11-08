В центре Киева киевлянин заметил чужую иномарку, на которой были номерные знаки его автомобиля. Об этом сообщается на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.

Отмечается, что мужчина вызвал правоохранителей, и когда наряд патрульной полиции подъехал к заявителю, он указал на припаркованный на стоянке частного автосалона автомобиль Honda (AI1021AI). Отмечается, что к полиции вышел еще один "владелец", у которого, как выяснилось, нет никаких документов на автомобиль. Более того, водительское удостоверение изъято за вождение в нетрезвом состоянии.

Также, по данным сообщества, "владелец" пытался "договориться", потом начал угрожать. Говорил, что автосалон его и он знает очень влиятельных людей. В процессе также оказалось, что данную машину два года назад уже изымали правоохранители.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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