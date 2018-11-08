В четверг, 8 ноября, киевское Динамо на НСК Олимпийский сыграет четвертый тур в Лиге Европы. Соперник нашей команды французский Ренн. Начало матча в 20.00.

На традиционном предматчевом совещании было утверждено, в форме какого цвета проведут матч обе команды, передает пресс-служба "бело-синих".

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Динамовцы сыграют в домашней белой форме (вратарь - в зеленой), наши гости - также в своей традиционной, в красно-черной форме (голкипер - в желтой). Арбитры будут работать в черной форме.

В клубе просят болельщиков приходить на игру заранее, ворота НСК "Олимпийский" откроются за два часа до стартового свистка арбитра, в 18:00.

Также болельщикам стоит обратить внимание на режим работы киевского метрополитена. Перед началом игры с 18:55 до 19:55 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" - на выход, "Площадь Льва Толстого" - на вход. В это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход в эти станции.