Председатель Синодального отдела Украинской православной церкви (МП) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда констатировал, что заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что "представителям РПЦ нужно покинуть страну", вызывают недоумение. Об этом говорится в сообщении в его Telegram.

По его словам, не понятно, кого именно Порошенко призывает покинуть Украину, поскольку предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, духовенство и миряне являются украинскими гражданами.

"Украинский президент их имеет в виду, миллионы украинских граждан?" - цитирует его агентство.

Скриншот: t.me/vladimirlegoyda

Также сообщается, что источник в РПЦ подобные призывы украинского президента назвал "дискриминацией по религиозному признаку", которая якобы может привести к массовой эмиграции из страны.

По словам источника, если все прихожане УПЦ МП покинут страну, то "Украина прекратит свое существование, поскольку там просто не останется людей".

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что российской церкви нечего делать в Украине и призвал ее представителей возвращаться обратно в Россию.

Глава Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

По словам Филарета, дата проведения собора зависит от Вселенского патриарха.

Вместе с тем, источники "Украинской правды" сообщают, что собор может быть проведен 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.

В то же время, российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в Константинопольском патриархате пишет, что собор будет проведен 21 ноября.

Как сообщала "Страна", в Украинской православной церкви заявили, что их участие в объединительном соборе невозможно.

"Такое решение приняли, ссылаясь на раны, которые открыл раскол 30-летней давности по вине митрополита Филарета и которые остаются неизлечимы по сей день", - сообщил архиепископ Нежинский и Прилукский Климент.

Напомним, что у патриарха Варфоломея заявили, что "не признавали Киевский патриархат и УАПЦ".