Вечером 7 ноября ВСУ задержали мужчину, который запускал беспилотник над воинской частью в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По данным ведомства, инцидент произошел в Бахмуте около 20:00. Недалеко от одной из воинских частей был обнаружен беспилотник, мобильная группа этой части направилась в район, откуда предположительно осуществлялся запуск БПЛА. Там военнослужащие обнаружили автомобиль, в котором сидел мужчина, у него при себе было два дрона и ноутбук, а также устройства управления беспилотниками.

Подозреваемого задержали и передали СБУ. В Минобороны в связи с этим случаем напомнили, что запускать беспилотники рядом с военными объектами строго запрещается.

Напомним, в Минобороны расстреляли беспилотник, пролетевший над складами с оружием, и объяснили причину постоянных их появлений.

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