Один из пострадавших в смертельном ДТП в Харькове отказался от претензий к Елене Зайцевой. Об этом в четверг, 8 ноября, передает УНН с ссылкой на слова адвоката Зайцевой Евгения Мельниченко.

"Один из пострадавших полностью отказался от претензий и гражданского иска к Зайцевой. В материалах дела это есть", – отметил Мельниченко.

Адвокат отказался называть его фамилию, пояснив, что "нужно спрашивать согласия самого потерпевшего на это". Накануне суд оставил под арестом Зайцеву и Дронова до 5 января 2019 года.

18 октября 2017 года в центре Харькова произошло ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg, в результате которого погибли пять человек. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации. Участника аварии – Елена Зайцева и Геннадий Дронов – находятся в СИЗО.

Как сообщала "Страна", на Прикарпатье фура раздавила вылетевшую на встречку легковушку. Погибли два человека.

Напомним, что опубликовано видео с места ДТП, где на въезде в Ирпень автомобиль сбил двух человек.