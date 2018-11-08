После провального матча донецкого Шахтера с Манечестер Сити (0 - 6) полузащитник "горняков" Тарас Степаненко рассказал о причинах фиаско и поделился прогнозами на будущее команды в этой Лиге чемпионов.

"Мы очень легко давали забивать Манчестер Сити. Второй гол - ошибка судьи, третий - копия гола в первой игре с "Сити". Все остальное - индивидуальные ошибки. Когда ты выигрываешь со счетом 3 - 0, то все получается, а у нас плохое психологическое состояние и тяжело было что-то противопоставить сопернику.

Второй гол подкосил команду. Соперник и так быстро забил, так еще и поставили такой пенальти. Понятно, что давления на них уже не было - мы так играем в чемпионате Украины. Мы очень расстроены. Нужно побыстрее забыть эту игру и идти дальше, ведь у нас остались важные игры и в Лиге чемпионов и УПЛ.

Шансы на выход из группы? Самый важный матч будет с Хоффенхаймом. После него узнаем, будут ли у нас весной еврокубки. Хоффенхаймом - серьезная команда, легко нам не будет", - рассказал футболист Террикону после игры.

Ранее "Страна" сообщала, что после поражения от Манчестер Сити Фонсека рассказал о шансах Шахтера на плей-офф Лиги чемпионов и заявил, что у команды "осталось две игры и это будет бокс, а не футбол".

Лига чемпионов, положение команд в группе F и график оставшихся матчей

Фото: terrikon.com