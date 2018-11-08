На заседании 8 ноября депутаты Верховной Рады проголосовали за принятие законопроекта № 8603 об ознаменовании на государственном уровне 75-й годовщины принудительного выселения украинцев из Польши, в частности из Лемковщины, Надсанья, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины и из Западной Бойковщины в 1944-1951 годах. Об этом сообщает 112.ua.

В проекте закона речь идет о том, что депортация в указанный период носила характер военных операций против мирного населения, а также сопровождалась грубыми нарушениями прав и свобод человека и гражданина. Она привела к разрушению украинского культурного и исторического наследия, поставила под угрозу уничтожения ряда этнографических групп украинского народа.

В соответствии с документом, 2019 год рекомендуется объявить Годом Памяти депортированных украинцев из Польши. План мероприятий, которые должны будут пройти по этому случаю в следующем году, должен составить организационный комитет, его утвердят в течение месяца. Министерство образования, в свою очередь, должно обеспечить проведение в школах мероприятий на эту тему, а также изучение соответствующих исторических событий. Кроме того, должна быть обеспечена соответствующая медиа-поддержка и освещение темы депортации в СМИ.

Напомним, в Раде не хватило голосов для принятия законопроекта о первичной врачебной помощи на принципах семейной медицины.

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