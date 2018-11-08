В Департаменте информационно-аналитической поддержи Нацполиции Украины обещают проверить, каким образом персональные данные заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой, которые были в распоряжении полиции, позднее были обнародованы в интернет. Об этом говорится в ответе департамента на запрос "Страны".

В ответе также отмечается, что сотрудники полиции делали запросы о Светлане Крюковой в информационно-телекоммуниационной системе "Информационный портал Нацполиции" в период с 6 по 21 сентября текущего года.

Департамент послал запросы на те подразделения полиции, сотрудники которых выясняли информацию по замредактора интернет-издания "Страна".

Фото: Страна.ua

В частности, в начале ноября в сети была обнародована информация о праве собственности на автомобиль, который принадлежит матери Светланы Крюковой. Также в интернет была слита видеозапись с нагрудных камер патрульных, остановивших Светлану за рулем автомобиля.

Ранее мы сообщали, что в СБУ уверяют, что не планируют обыскивать "Страну" и Светлану Крюкову.