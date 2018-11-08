Ольга Варченко, жена заместителя департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко, которого обвинили в домогательствах к студентке, временно возглавит Государственное бюро расследований. Об этом со ссылкой на собственные источники пишут "Українські новини".

По данным издания, директор Государственного бюро расследований Роман Труба ушел в отпуск, а Ольга Варченко будет его исполняющим обязанности, так как она является его первым заместителем. Отпуск Трубы продлится две недели.

Ольга Варченко. Фото: resonance.ua

Напомним, студентка Наталья Бурейко 7 ноября на своей странице в Facebook пожаловалась, что заместитель департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александр Варченко приставал к ней, а после отказа и вовсе угрожал. Сам Варченко назвал ситуацию информационной атакой и написал, что никогда не был знаком и не вел никаких переписок ни в каких мессенджерах с Натальей Бурейко.

Также мы писали, что Геращенко заявил, что студентке от имени Варченко угрожали хакеры-тролли.