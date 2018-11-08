В четверг, 8 ноября, две украинские команды продолжат борьбу в групповом турнире Лиги Европы. Киевское Динамо на НСК "Олимпийский" примет французский Ренн, а полтавская Ворскла сыграет дома с Карабахом.

Матч полтавчан в прямом эфире покажет канал Футбол 2. Начало трансляции в 22.00.

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко на предматчевой прессс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего поединка. Видео с пресс-конференции размещено на официальном Youtube-канале Ворсклы.

"То, как мы играем, зависит от соперника, от тактики, от исполнителей. Мы хорошо изучили соперника. Наверное, как и они нас. У Карабаха сильные исполнители, которые задействованы в различных сборных. Но мы будем играть дома, у нас есть 12-й игрок. Я убежден, что мы приложим максимум усилий, чтобы добиться положительного результата, ведь мы стараемся побеждать в каждой игре. Будем стараться играть в красивый футбол, но главная задача у нас - результат. Задачи выиграть Лигу Европы на повестке дня пока нет, но это будет зависеть и от исхода матча", - полушутя-полусерьез отметил Василий Сачко.

Видео: vorskla

Ранее "Страна" сообщала, что Хацкевич пообщался с прессой накануне матча Динамо с Ренном.