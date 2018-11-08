В МИД Украины дали согласие на назначение Иштвана Ийдярто новым венгерским послом в Киеве, ожидается, что сегодня он прибудет в Украину. Об этом пишет УП.

Отмечается, что 30 октября стало известно, что Будапешт все же изменил название должности Иштвана Грежи, который с уполномоченного министра по развитию Закарпатской области стал ответственным за сотрудничество Сабольч-Сатмар-Берегской и Закарпатской областей. В этот же день посла Венгрии в Украине Эрно Кешкеня пригласили в МИД, чтобы вручить ему агреман (согласие) на назначение его преемника в Киеве.

Ожидается, что уже в этот четверг, 8 ноября, Иштван Ийдярто прибудет в Киев и фактически начнет свою дипломатическую миссию в Украине. Вручение верительных грамот, по данным источников, планируется уже в ближайшие недели, точно до конца ноября.

Иштван Ийдярто. Фото: lifegate.it

Ранее "Страна" сообщала, что Венгрия пожаловалась генсеку НАТО на ухудшение отношений с Украиной.