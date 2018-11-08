В ночь с 7 на 8 ноября в городе Таузанд-Окс (штат Калифорния, США) произошла стрельба. Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает "Интерфакс"

Инцидент произошел в одном из местных баров Borderline Bar & Grill около 23:20 (09:20 по Киеву). Мужчина, личность которого еще не установлена, сделал около 30 выстрелов. В результате пострадали 6 человек, в том числе один офицер полиции, помощник шерифа.

На данный момент стрелок находится на свободе, его разыскивают местные правоохранительные органы. 

 

Напомним, в киевском кафе произошла стрельба с пострадавшими.

Также мы писали, что в Северной Каролине при стрельбе в коридоре школы погиб ученик.

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