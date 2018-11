В ночь с 7 на 8 ноября в городе Таузанд-Окс (штат Калифорния, США) произошла стрельба. Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел в одном из местных баров Borderline Bar & Grill около 23:20 (09:20 по Киеву). Мужчина, личность которого еще не установлена, сделал около 30 выстрелов. В результате пострадали 6 человек, в том числе один офицер полиции, помощник шерифа.

На данный момент стрелок находится на свободе, его разыскивают местные правоохранительные органы.

OFFICIAL INFORMATION FROM CAPTAIN GARO KUREDJIAN OF THE VENTURA COUNTY SHERIFF'S OFFICE. AT LEAST 6 VICTIMS, INCLUDING ONE OFFICER, THREAT NOT CONFIRMER NEUTRALIZED AT THIS TIME. CALL CAME IN AT 11:20 PST https://t.co/Tp5AextXLh