В четверг, 8 ноября, на своем поле киевское Динамо принимает французский Ренн в групповом этапе Лиги Европы. В прошлой игре французы, у себя дома, уступили киевлянам - 1:2.

Начало игры в 19:55. Онлайн трансляция будет доступна на телеканале Футбол 1. "Страна" ведет текстовый онлайн-репортаж.

19:45 Предматчевая разминка завершается. Последние советы от тренера и - на поле.

19:41 У "Ренна" все же будет сегодня небольшая, но все-таки поддержка на трибунах стадиона в Киеве. Но большинство сегодня, безусловно, за "Динамо".

19:37 На поле НСК "Олимпийский" предматчевая разминка. Все начнется через 18 минут.

19:27 Наши футболисты выйдут сегодня в домашней форме белого цвета. Вратарь Денис Бойко традиционно выбрал зеленый комплект экипировки. Игроки "Ренна" выйдут в красно-черном. Вратарь Коубек - в желтом.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

19:24 Сегодня, в 22:00, в Полтаве начнется матч местной "Ворсклы" с "Карабахом". Победа вернет полтавчан в борьбу за выход из группы.

19:15 Администрация клуба "Ренн", со ссылкой на посольство Франции, не рекомендовала французским болельщикам приезжать на матч в Киеве.

19:12 И для "Ренна" и для "Динамо" сегодня Лига Европы - это шанс проявить себя и заставить забыть предыдущие неудачи. После обидного поражения в Харькове подопечные Александра Хацкевича сегодня в особенном настроении.

19:08 Вдвойне вперед, "Динамо"!

19:07 Вперед!

Видео: youtube.com/alexs8279

19:04 Стартовые составы команд:

"Динамо": Бойко – Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера – Че-Че, Буяльский, Шапаренко – Сидклей, Цыганков – Вербич.

На замене у Александра Хацкевича: Бущан, Сидорчук, Морозюк, Андриевский, Шабанов, Супряга, Дуэлунд.

"Ренн": Коубек – Бенсебаини, Ньямси, Да Силва, Траоре – Леа Силики, Поа – Буриго, Зеффан – Сарр, Бен-Арфа.

В резерву у Сабри Лямуши: Гертмонас, Сибачо, Ньянг, Андре, дель Кастильо, Юну, Желен.

18:50 На время проведения матча в Киеве изменит привычный график работы метро, на станциях возле стадиона. Ограничения касаются станций Олимпийская, Дворец Спорта и Льва Толстого и будут введены, чтобы избежать массового скопления пассажиров.

18:49 Еще одна украинская команда в Лиге Европы Ворскла сыграет сегодня с Карабахом. Игра начнется в 22:00.

18:47 Ренн накануне испытал газон НСК Олимпийский в Киеве.

18:45 Игроки Динамо вышли на открытую тренировку перед встречей с французами. Видео обнародовали на странице клуба в Facebook.

Положение в группе

После третьего тура киевляне занимали второе место в группе (5 очков). На первом - Астана (также 5 пунктов). Ренн на третьем (3 очка), на последней строчке - Яблонец (2 очка). Напомним результаты трех предыдущих матчей Динамо в Лиге Европы.

20 сентября: Динамо - Астана - 2:2

4 октября: Яблонец - Динамо - 2:2

25 октября: Ренн - Динамо - 1:2

Эксперты склоняются к тому, что сегодня задача Динамо - заработать максимум очков, ведь впереди две игры с Астаной и Яблонцем, которые пройдут в непростых условиях. Перелет в Казахстан довольно длительный, кроме того стоит учесть разницу во времени. А матч с Яблонцем состоится в середине декабря при соответствующих погодных условиях.

В параллельном матче сегодня встретятся Астана и Яблонец на поле в Казахстане.

Что говорят в командах перед игрой

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич считает, что победа в Киеве на 75-80% гарантирует выход его подопечных в плей-офф.

Полузащитник Виталий Буяльский, отправивший мяч в ворота Ренна на прошлой игре, сказал, что на своем поле нужно сыграть более агрессивно, чем во Франции, не дав возможности контратаковать.

Защитник "бело-синих" Томаш Кендзера, который забил Ренну 25 октября, рассказал, что после поражения от Шахтера в Харькове, команда разозлилась, так что динамовцы находятся в боевом настроении.

Защитник Виталий Миколенко также заявил, что у команды положительное настроение перед матчем.

Беньямин Вербич предположил, что игра будет непростой. Он охарактеризовал стиль соперника, как активный прессинг с длинными передачами и подачами с флангов.

Главный тренер Ренна Сабри Лямуши отметил, что ничья сохранит шансы его команды на плей-офф, а проигрыш, скорее всего, нет. Он назвал Динамо опытной командой и не исключил, что его подопечным, возможно, не хватает опыта в Лиге Европы.

Защитник французского Ренна Мехди Зеффан заявил, что играть с таким грандом как Динамо сложно, но команда постарается сделать все возможное.

Прогнозы на матч

В матче с Ренном не сможет принять участие Йосип Пиварич, получивший травму. Он выбыл из строя дней на десять. После рецидива травмы ахиллова сухожилия продолжает восстанавливаться Артем Беседин.

Ренн также потерял двух ключевых игроков из-за травм. На поле сегодня не выйдут Хатем Бен Арфа и Исмаил Сарр. Всего в Киев прибыли 20 игроков Ренна.

Букмекеры склоняются к тому, что матч завершится ничьей: 2:2. Также звучит версия в пользу победы киевлян - 2:1.

При этом, несмотря на победу над Ренном в прошлом матче, не стоит забывать, что французы создали немало голевых моментов и часть игры доминировали на поле.

Шесть фактов о матче Динамо - Ренн