Ректору Московской духовной академии архиепископу Верейскому Амвросию 7 ноября не разрешили въезд в Украину, так как он попал в "черный список" одного из украинских правоохранительных органов.

Об этом со ссылкой на помощника главы Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна сообщает "Интерфакс".

По словам Слободяна, въезд указанному архиепископу был запрещен, так как с соответствующим запросом в Госпогранслужбу обратился один из украинских правоохранительных органов. Кроме того, сам архиепископ Верейский Амвросий не смог подтвердить цель своей поездки.

Отметим, что владыка, по ранее обнародованным данным, летел на актовый день Киевской Духовной Академии, который будут отмечать 9 ноября, в день памяти преподобного Нестора Летописца.

Напомним, ранее пограничники объяснили, почему не пустили российского правозащитника Романа Удота погулять по Киеву.

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