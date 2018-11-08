Против замначальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко и его гражданской жены, первого заместителя председателя ГБР Ольги Варченко хакеры-тролли устроили провокацию, посылая от имени полицейского студентке столичного вуза угрозы. Об этом сообщил в Facebook народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

"Фейк обычный... Несколько часов назад из социальных сетей стала распространяться информация о том, что высокопоставленный сотрудник Нацполиции Александр Варченко угрожает молодой девушке, студентке Наталье Бурейко. Присылает ей отрезанные куриные лапки, как подтверждение реальных угроз в ее адрес, после отказа от его сексуальных домогательств, и угрожает, что Наталью ждет судьба Кати Гандзюк", - сообщил Геращенко.

По его словам, такая молодая девушка действительно существует. "Она студентка КПИ, приехала в Киев из города Чаплинки Херсонской области. Подрабатывает в модельном агентстве", - добавил он. "Александр Варченко, 1977 года рождения, сотрудник Департамента защиты экономики Национальной полиции. Женат на Ольге Варченко, первому заместителю председателя Государственного бюро расследований. Воспитывает 12-летнего сына", - сообщил Геращенко.

"Судя по всему, и Александр Варченко, и Наталья Бурейко, и пользователи социальных сетей стали жертвами хорошо продуманной и циничной провокации. Хакерами с использованием публичных фотографий Александра Варченко был зарегистрирован аккаунт в социальной сети знакомств. Затем было начато переписку с потенциальной жертвой - молодой симпатичной студенткой... Переписка началась с традиционных заигрываний, но потом режиссеры этой провокации стали угрожать Наталье от имени А.Варченко, делая акцент на том, что он как сотрудник силовых структур может расправиться с девушкой с использованием своего служебного положения", - рассказал нардеп.

Наконец, с его слов, молодая девушка была доведена до отчаяния и сделала публичное заявление о том, что ей угрожает сотрудник Национальной полиции". "Цель провокации ясна: 1. Втоптать в грязь семью Варченко с учетом того, насколько важную должность занимает жена Александра - Ольга. Мол, муж первого заместителя председателя ГБР - неадекват и сексуальный маньяк. 2. Возбудить очередную волну ненависти в обществе к Национальной полиции", - считает Геращенко.

Он отметил, что впереди - в год выборов и борьбы за власть - будет не мало таких информационных провокаций. "Поэтому, очень важно, чтобы пользователи социальных сетей развивали в себе критическое мышление и не верили всему что пишут там", - добавил нардеп. "Далее, в рамках уголовного производства, будет выяснено, кто и с какой целью совершил это преступление и запугивал Наталья Бурейко. Натали ничего не угрожает со стороны Национальной полиции. Наоборот, полицией будет сделано все возможное для того, чтобы найти злоумышленников с этой грязной, циничной провокацией", - резюмировал Геращенко.

Скриншот: facebook.com/ Антон Геращенко

Ранее "Страна" сообщала, что муж заместителя главы "украинского ФБР" отверг обвинения в домогательстве к студентке.