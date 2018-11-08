Депутаты Верховной Рады во время заседания 8 ноября отклонили законопроект №6634 о первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины. Об этом сообщает УНН.

"За" проголосовало всего 165 народных депутатов. Этих голосов недостаточно для принятия законопроекта.

Указанный проект закона определял основные приоритеты и принципы семейной медицины, основные задачи первичной медицинской помощи на ее основе. Кроме того, в нем описаны основные направления государственной политики в сфере здравоохранения по оказанию первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины и организации в стране системы оказания первичной медицинской помощи на ее основе.

Также документ очерчивал ответственность за нарушение законодательства в сфере первичной медицинской помощи.

Напомним, Минздрав назвал цели и задачи терапевтов, педиатров и семейных врачей с 1 июля 2018 года.

Также мы писали, что Минздрав рассказал, что делать, если в поликлинике отказали при выборе семейного врача.