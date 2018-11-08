Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) получили доступ к банковским и другим финансовым документам по делу о возможном незаконном обогащении генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом Украинским новостям сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, суд вынес более 20 решений о доступе НАБУ к этим документам. "Получили 20 временных доступов к банковским и финансовым документам и возможность их изъятия", - сказал собеседник агентства. Он сообщил, что эти документы уже показали немало "интересных фактов" по делу. "Показали движение средств и так далее", - отметил собеседник. При этом источник заверил, что о подозрении Луценко пока речи не идет.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генпрокурора Юрия Луценко. Дело открыто по части 3 статьи 368-2 Уголовного кодекса.

Ранее "Страна" сообщала, что на днях Луценко объявил, что подает в отставку. Однако, нардепы не поддержали отставку Луценко на рейтинговом голосовании.