В Одессе полицейские застрелили мужчину, подозреваемого в убийстве преподавателя, так как он бросался на силовиков с топором и хотел убежать. Об этом сообщил на своей странице в Facebook cоветник начальника ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк.

По его данным, утром, 8 ноября, во время проверки адреса, где предположительно находился подозреваемый в убийстве, мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции и бросился на одного из полицейских с топором. Подозреваемый пытался сбежать, сотрудник полиции открыл огонь, застрелив мужчину на месте. Форостяк отмечает, что застреленный мужчина подозревался в убийстве преподавателя одного из ВУЗов Одессы на местном кладбище.

Фото: facebook.com

Напомним, что 2 ноября 61-летний преподаватель шел на работу через кладбище и там неизвестный нанес ему несколько ножевых ранений. Мужчина смог вернуться домой и позвать соседа, который вызвал медиков. В последствии, потерпевший скончался. По этому факту было открыто уголовное производство по ст. 121 УКУ (предумышленное тяжкое телесное повреждение).

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