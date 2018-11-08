Утром 8 ноября в Киеве образовались огромные пробки. Основные заторы наблюдаются на мостах через Днепр, а также в центре столицы. Об этом свидетельствуют данные на Google Maps.

Так, автомобилистам стоит объезжать проспект Победы и бульвар Шевченко в центре Киева. А из-за протеста "евробляхеров", который продолжается уже третий день, заторы образовались и на улице Грушевского. Кроме того, наблюдаются пробки на улицах Саксаганского, Льва Толстого, Жилянской, Назаровской, Симона Петлюры.

Скриншот: Google Maps

Стоят автомобилисты и на Южном мосту - тут проводятся ремонтные работы.Также не двигаются автомобили и по проспекту Бажана в сторону центральной части столицы - из-за того же ремонта. Частично стоят Дарницкий и Гаванский мосты и мост Метро.

Скриншот: Google Maps

В левобережном районе стоят Дарницкое шоссе, Днепровская набережная, проспект Григоренко, улица Здолбуновскую, а также проспекты Соборности и Броварской. Эти районы лучше объезжать.

Напомним, вчера, 7 ноября, из-за акции протеста "евробляхеров" и ремонтов Киев замер в 8-балльных пробках.

Также мы публиковали видео о жизни осеннего Киева, сделанное с высоты птичьего полета, на котором запечатлены улицы, дома и машины.