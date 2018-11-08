Back in the U.S.S.R. The Beatles к 50-летию White Album выпустили новый клип, в котором поется об украинских девушках, которые сводят с ума
В 2018 году исполняется 50 лет с момента выпуска пластинки White Album легендарной британской рок-группы The Beatles. По этому случаю планируется переиздание альбома. Кроме того, на официальном канале группы в YouTube вышло анонсирующее событие видео на культовую песню группы "Back in the U.S.S.R".
В клипе на песню "Назад в СССР" запечатлены Красная площадь в Москве, метро, балет, а также медведи. В описании к ролику написано, что уже 9 ноября выйдет переизданный White Album.
Отметим, что это десятый студийный альбом The Beatles и единственный двойной релиз группы.
Видео: YouTube/ The Beatles
Back in the U.S.S.R, перевод
Лечу я рейсом из Майами Бич
Всю прошлую ночь не спал.
Всю дорогу держал на коленях бумажный
пакет,
Старик, мой полёт был ужасным.
Припев:
я вернулся в СССР,
Ты даже не подозреваешь, как тебе повезло.
Вернулся в СССРЕ
я так давно здесь не был, что ничего не узнаю.
Просто здорово снова оказаться дома!
Чемоданы подождут до завтра.
Дорогая, отключи телефон.
Припев:
Украинки сводят меня с ума;
Западу до них далеко.
Видя москвичек, мне хочется петь и танцевать,
Грузинки не выходят у меня из головы.
Припев:
Проведи меня по южным склонам твоих
заснеженных гор,
Покажи мне деревню твоего отца.
Поиграй мне на своей весёлой балалайке.
Согрей своего товарища!
Припев:
Напомним, в Британии назвали тройку самых популярных альбомов за всю историю рок-музыки. На первом месте - The Beatles.
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