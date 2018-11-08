В 2018 году исполняется 50 лет с момента выпуска пластинки White Album легендарной британской рок-группы The Beatles. По этому случаю планируется переиздание альбома. Кроме того, на официальном канале группы в YouTube вышло анонсирующее событие видео на культовую песню группы "Back in the U.S.S.R".

В клипе на песню "Назад в СССР" запечатлены Красная площадь в Москве, метро, балет, а также медведи. В описании к ролику написано, что уже 9 ноября выйдет переизданный White Album.

Отметим, что это десятый студийный альбом The Beatles и единственный двойной релиз группы.

Видео: YouTube/ The Beatles

Back in the U.S.S.R, перевод

Лечу я рейсом из Майами Бич

Всю прошлую ночь не спал.

Всю дорогу держал на коленях бумажный

пакет,

Старик, мой полёт был ужасным.

Припев:

я вернулся в СССР,

Ты даже не подозреваешь, как тебе повезло.

Вернулся в СССРЕ

я так давно здесь не был, что ничего не узнаю.

Просто здорово снова оказаться дома!

Чемоданы подождут до завтра.

Дорогая, отключи телефон.

Припев:

Украинки сводят меня с ума;

Западу до них далеко.

Видя москвичек, мне хочется петь и танцевать,

Грузинки не выходят у меня из головы.

Припев:

Проведи меня по южным склонам твоих

заснеженных гор,

Покажи мне деревню твоего отца.

Поиграй мне на своей весёлой балалайке.

Согрей своего товарища!

Припев:

Напомним, в Британии назвали тройку самых популярных альбомов за всю историю рок-музыки. На первом месте - The Beatles.

Также мы писали, что уникальные кадры первых гастролей The Beatles ушли с аукциона за $357 тысяч.