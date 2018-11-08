Стали известны подробности столкновения нефтяного танкера TS Sola с военным кораблем Helge Ingstad рядом с норвежским Бергеном. Военный фрегат, относящийся к типу "Фритьоф Нансен", поврежден и может затонуть. Все 137 человек экипажа эвакуированы, семеро получили легкие травмы.

Следов серьезного повреждения танкера и утечки нефти пока не обнаружено, пишет "Интерфакс" со ссылкой на норвежское новостное агентство NTB.

Напомним, авария произошла около 04.00 по местному времени (05:00 по Киеву). Тремя часами позже фрегат отбуксировали на мелководье. Танкер класса Aframax транспортировал 625 тысяч тонн нефти. Рано утром в четверг он покинул терминал Sture с грузом нефти маркерного сорта North Sea. Владельцем танкера TS Sola является один из крупнейших греческих операторов танкерного флота - компания Tsakos Energy Navigation.

В Equinor ASA сообщили о постепенной приостановке работы терминала Sture к северо-западу от Бергена из-за инцидента. Персонал терминала, не выполняющий задач чрезвычайной важности, будет эвакуирован. Equinor называет приостановку мерой предосторожности. Компания продолжает сотрудничать с норвежскими властями.

Ранее "Страна" сообщала, что в НАТО увеличили число участников крупнейших военных учений в Норвегии.