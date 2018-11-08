Вокруг хрестоматии по украинской литературе за 11 класс разгорелся скандал. В ней обнаружилось произведение украинской писательницы Татьяны Малярчук "Цветка и ее я", сюжет которого выстроен вокруг отношений двух сестер, которые порой становятся интимными.

Хрестоматия была издана в 2011 году под редактурой О. Борзенко. В аннотации указано, что в ней "предлагаются произведения украинской литературы, которые рекомендует к изучению действующая школьная программа, утвержденная Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины". Указано, что в книге собраны произведения ХХ века и начала ХХІ века.

Скандал разгорелся из-за произведения украинской писательницы Татьяны Малярчук из Ивано-Франковска. Отметим, что в 2016 году она стала победителем в литературном конкурсе "Книга года ВВС - 2016" за роман "Забытие", а в 2018 победила в конкурсе литературы на немецком языке и стала лауреатом премии им. Ингеборг Бахман. Ранее она работала на 5-м канале.

Ее произведение "Цветка и ее я", которое вошло в скандальный учебник, посвящено отношению двух сестер. Младшая из которых испытывает к старшей романтические чувства. Автор описывает моменты близости девочек, то, как одну тянуло ко второй.

Скриншот: shkola.in.ua

Отметим, по информации Министерства, произведение, хоть и включено в хрестоматию, не является программным. Кроме того, оно не внесено в список необходимых для подготовки к ВНО.

Напомним, ВНО по украинскому языку и литературе не сдал каждый седьмой абитуриент.

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