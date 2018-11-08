В киевской гимназии № 315 проходят уроки воинской доблести, на которых героизируется нацистское формирование - дивизия СС Галичина. Об этом сообщил в Facebook и выложил фото с урока глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Образцом доблести стало нацистское формирование - дивизия СС Галиция. Лекцию детям прочел представитель сообщества Ukrainian Military Honor, которое занимается восхвалением украинцев, служивших в нацистских подразделениях. Это новейший тренд для школ, когда доблести и мужеству учат на примерах коллаборации, службы в СС, шуцманшафте (охранная полиция - Прим. Ред.), вспомогательной полиции и борьбы с мирным населением", - написал Долинский.

Фото: facebook.com

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