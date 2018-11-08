Дополнительная экспертиза в деле о кровавом ДТП на Сумской в Харькове с шестью погибшими, подтвердила инкриминированные нарушения Алене Зайцевой и Геннадию Дронову. Об этом заявили в прокуратуре, сообщает МедиаПорт.

На заседании 7 ноября их планировали озвучить в суде, но защитник Дронова попросил о перерыве - и суд согласился. Представители потерпевших и обвинение не озвучивают детали экспертизы до оглашения в суде. Однако пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик сообщила: "Прокуратура ознакомилась с документом. Никаких неожиданностей в результатах нет. Эта экспертиза подтвердила инкриминированные нарушения".

Экспертиза должна была ответить на вопросы: где должен был остановиться Volkswagen Touareg Геннадия Дронова и каким светофором последний должен был руководствоваться. Киевский райсуд назначил дополнительную комплексную судебную автотехническую экспертизу 24 октября: защитник Дронова Сергея Перепелицы внес в ходатайство 25 вопросов - но суд задал экспертам три. Результаты экспертизы передали в суд 1 ноября.

7 ноября суд постановил оставить обвиняемых Алёну Зайцеву и Геннадия Дронова под стражей до 5 января, удовлетворив ходатайство прокуроров. Адвокат Дронова просил изменить ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест, а сам Геннадий Дронов заявил, что готов сдать загранпаспорт и водительские права. С такой же просьбой обратился и защитник водителя Lexus Алёны Зайцевой Евгений Мельниченко. Он передал суду документы о том, что Зайцевой нужна помощь врачей, которых нет в следственном изоляторе.

Следующее заседание по делу о ДТП на Сумской назначали на 13 ноября.

Напомним, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.

На скамье подсудимых оказалось два водителя Елена Зайцева и Геннадий Дронов. Оба они находятся под стражей без права залога.

Ранее "Страна" сообщала, что врачи не нашли у Зайцевой противопоказаний для пребывания в СИЗО.

Также мы писали о том, что в исчезновении врача-нарколога адвокаты Зайцевой нашли много странного.