В центре Киева сегодня, 8 ноября, продолжается митинг водителей автомобилей с еврономерами, которые требуют снижения акциза на растаможку авто, сообщает "112 Украина".

Часть митингующих водителей ночевала под зданием парламента, однако большинство намерены вернуться утром. В районе ул Грушевского, где расположена Верховная Рада, уже собираются протестующие и уже образовывается пробка, хотя движение не блокируется. Заседание парламента начнется в 10.00, людей возле здания пока нет, однако, автомобили с еврономерами уже собираются на ул. Грушевского в направлении метро "Арсенальная".

Напомним, что очередной митинг "евроблях" начался 7 ноября. Требования - изменения налогообложения ввоза автомобилей из-за границы. Этот вопрос сегодня есть в повестке дня работы парламента. Депутаты планируют рассмотреть закон во втором чтении. Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады уже поддержал и рекомендовал парламенту рассмотреть на заседании два законопроекта о налоге на ввоз авто с иностранной регистрацией.

Ранее "Страна" сообщала, что хотят прописать в законе, из-за которого евробляхеры заблокировали пол-Киева. Законопроект № 8487, предполагает базовые ставки акцизного налога на уровне 50 евро для авто на бензиновых двигателях с объемом до 3 тыс. см куб., для автомобилей с большим объемом двигателя - 100 евро. Для автомобилей на дизельных двигателей до 3,5 тыс. куб. см - 75 евро, для авто на более мощных двигателях - 150 евро. При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Также мы писали о том, что евробляхеры провели свой митинг, заблокировав центр Киева.