Сегодня, 8 ноября, народные депутаты рассмотрят ратификацию Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и ЕС как кредитором и кредитном соглашении о макрофинансовой помощи ЕС Украине в размере миллиарда евро. Об этом говорится в повестке дня ВР, обнародованной на сайте парламента.

Первым вопросам депутаты рассмотрят законопроект №6634 "О первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины". Далее запланировано рассмотрение двух проектов постановлений об отмечании на государственном уровне 75-й годовщины начала принудительного выселения украинцев из Лемковщины, Любачевщины, Надсанья, Подляшья, Холмщины и Западной Бойковщины в 1944-1951 гг. Следующим вопросом будет рассматриваться законопроект №8361 "О прилегающей зоне Украины".

Далее депутаты рассмотрят правительственный законопроект №9260, которым предлагается снизить порог на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях из 150 евро до 100 евро.

Следующим законопроектом от Правительства №9241 предлагается перераспределить расходы госбюджета и увеличить их на 12,3 млн гривен для Конституционного суда на финансирование бюджетной программы "Обеспечение конституционной юрисдикции в Украине".

Следующим стоит президентский безотлагательный законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины".

Далее депутаты перейдут к рассмотрению законопроектов №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении акцизным налогом легковых транспортных средств" и №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".

В следующем законопроекте №0203 предлагается ратифицировать Меморандум о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором, подписанный 14 сентября 2018 года в Киеве, который вступает в силу с даты его ратификации, и Кредитное соглашение о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме 1 миллиарда евро.

Напомним, 14 сентября Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании и Кредитном соглашении ЕС с Нацбанком о программе макрофинансовой помощи ЕС на сумму 1 млрд евро. Меморандум о взаимопонимании определяет перечень мероприятий по реализации структурных реформ в управлении государственными финансами. Идет речь также о надлежащем управлении и борьбе с коррупцией, секторных реформах, социальной политике и менеджменте в государственных компаниях. Программа макрофинансовой помощи Европейского Союза Украине в размере 1 млрд евро предусматривает 18 условий, шесть из которых необходимо выполнить для первого транша и 12 - для второго.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские власти договорились с МВФ о кредите, пообещав повышение тарифа на газ на 23,5% уже с октября.