Нацбанк на 8 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,89 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Официальный курс гривны к доллару на 8 ноября установлен на таком уровне: 2789,6958 гривен за 100 долларов (-5,8882 гривен).

Также НБУ на 8 ноября 2018 года повысил курс евро к гривне на 10 копеек до 32,04 гривен за евро. Официальный курс евро на 8 ноября установлен на уровне 3204,5236 гривни за 100 евро (+9,7302 грн).

Ранее "Страна" писала, почему курс доллара скатывается все ниже и при чем тут НБУ.

Также мы писали о том, что в среду на межбанке продолжилось наступление гривни на доллар.