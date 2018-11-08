В Таджикистане произошло серьезное ЧП. Здесь, в городе Худжанде на севере страны, в колонии строгого режима вспыхнул бунт заключенных. В ходе подавления беспорядков были убиты 13 заключенных.

Об этом заявил источник в силовых структурах Согдийской области сообщает Gazeta со ссылкой РИА Новости.

По словам источника, один из заключенных, являющийся членом ИГИЛ, отобрал автомат у охранника и начал стрелять по надзирателям и сотрудникам охраны. Заключенным удалось захватить один из корпусов колонии, однако спецназ УВД Согдийской области подавил бунт.

В главном управлении исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана сообщили, что на месте происшествия работает специальная следственная группа, причины бунта выясняются.

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