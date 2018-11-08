Нардеп от БПП Олег Барна просит лишения аккредитации при Верховной Раде журналиста "1+1" Игоря Колтунова, которого он обматерил в кулуарах парламента 2 октября.

Об этом говорится в обращении нардепа к председателю Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, сообщает "Детектор медиа".

В частности, Олег Барна просит председателя комитета рекомендовать пресс-службе аппарата ВР прекратить аккредитацию журналиста Игоря Колтунова "для предотвращения в будущем посещения Верховной Рады Украины этим журналистом". Барна считает, что журналист непрофессионально выполняет свои обязанности, а его целью якобы является дискредитация нардепов и парламента, а не освещение их работы.

"Считаю недопустимым аккредитацию при Верховной Раде подобных журналистов, целью которых является не профессиональное исполнение своих обязанностей, не объективное освещение работы Верховной Рады Украины как высшего законодательного органа государства, а только дискредитация грязным методами народных депутатов и украинского парламента в целом", - говорится в обращении Барны.

Отмечается, что подобное обращение получила также первый заместитель председателя Комитета свободы слова Ольга Червакова. По ее словам, Комитет рассмотрит обращение в ближайшее время. Впрочем, она напомнила, что в законодательстве не прописаны механизмы лишения журналиста аккредитации.

Фото: detector.media

Ранее "Страна" сообщала, что депутат от БПП Барна за вопрос о кнопкодавстве послал журналиста "на х@й". Инцидент произшел 2 октября. После того как Барна услышал вопрос, то заявил представителю СМИ: "Ты какого хрена ко мне подошел, на *** пошел бегом!". Кроме того, Барна спросил, не является ли журналист представителем "нетрадиционной ориентации". Народному избраннику также не понравилось, что "к нему цепляются". Отметим, на скандальном видео четко было видно, как Барна голосует не только за себя, но и за своих коллег, прикрываясь при этом бумагами. Позже журналист Игорь Колтунов зарегистрировал в парламентской канцелярии письмо-обращение к председателю фракции БПП Артуру Герасимову по поводу поведения Олега Барны. В письме требовалось исключить Барну из фракции.

Также мы писали, что после этого Барна заявил, что послал не журналиста, а Коломойского. Также нардеп извинился за нецензурщину перед избирателями и "детьми, которым показали это видео".