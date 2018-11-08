В Украине 8 ноября ожидается сухая и комфортная осенняя погода, но ночью в отдельных районах будут заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западной части страны синоптики прогнозируют днем от 12 до 14 градусов выше нуля, а ночью около +5. На севере ночью ожидаются заморозки, температура упадет до -2. Однако днем воздух прогреется до +11. В восточной части страны в ночное время также прогнозируются заморозки, до -3 градусов. Тем не менее, днем будет тепло и сухо, а температура составит +9…+11. В южном регионе ночью термометр покажет от +1 до -1, а днем от +11…+13. Заморозки ожидаются и в центральной части Украины. Синоптики отмечают, что ночью температура воздуха упадет до -1. Днем воздух прогреется до +11 градусов.

В Киеве ночью прогнозируется от -1 до +1, а днем от 9 до 11 градусов выше нуля. Осадков не ожидается. Ветер южный, 3-8 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик посоветовала украинцам готовиться к сильным туманам и редкой изморози.

Также мы писали о том, что Укргидрометцентр предупреждает, где и в каких регионах Украины ночью ударят заморозки.