В Париже, 7 ноября, восемь стран ЕС создали коалицию европейских вооруженных сил, готовую реагировать на кризисы вблизи границ союза. Об этом сообщает Reuters.

В коалицию вошли Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Испания и Португалия. Ожидается присоединение Финляндии. "В условиях, когда угрозы и потрясения геополитического или климатического характера множатся, инициатива должна направить сигнал о том, что Европа готова, что Европа способна", - сказал официальный представитель министерства обороны Франции.

Таким образом, коалиция приобрела официальную форму в Париже после нескольких месяцев переговоров с Германией. Макрон предложил идею формирования инициативы больше года назад, но идея совпадала с запуском знакового военного пакта ЕС (PESCO).

Ранее "Страна" сообщала, что Макрон выступил за независимую от США европейскую армию.

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