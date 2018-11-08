В четверг, 8 ноября, киевское Динамо примет на своем поле французский Ренн в матче четвертого тура Лиги Европы. Игру во Франции "бело-голубые" выиграли со счетом 2 - 1, и теперь их ждет куда более жесткий поединок, учитывая турнирный расклад в группе "К".

Положение команд в группе "К" Лиги Европы перед четвертым туром

Фото: terrikon.com

В Украине матч Динамо - Ренн в прямом эфире покажет канал Футбол 1. Начало трансляции в 20.00. А "Страна" проведет онлайн-репортаж о поединке.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о планах на эту игру.

"В нашей группе каждая игра для каждой команды - решающая. В случае победы мы на 75-80% гарантируем себе выход в плей-офф. Понимаем важность поединка, но после него будут еще два матча. Ребята будут отдавать все силы ради положительного результата", - сообщил наставник Динамо.