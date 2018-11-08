В четверг, 8 ноября, в море вблизи побережья Норвегии произошел серьезный инцидент. Здесь столкнулись крупнотоннажный нефтяной танкер и небольшой фрегат, который шел под флагом Норвегии. После инцидента поступила лишь первая информация о том, что ранены не менее семи человек.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Никаких других деталей чрезвычайного происшествия источники в полиции пока не назвали. Подробности инцидента также не афишируются.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что турецкое судно протаранило корабль греческих ВМС в Эгейском море.

Также мы рассказывали, что спутники США нашли пропавший у берегов Африки танкер с грузино-российским экипажем.

Кроме этого, ранее в Стамбуле танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора.