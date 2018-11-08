В четверг, 8 ноября, на НСК "Олимпийский" киевские динамовцы сыграют с французским Ренном в четвертом туре Лиги Европы. Начало игры в 20.00. В связи с футбольным матчем в городе будут временно закрыты три станции метро. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в своем Facebook.

"Так, перед началом игры с 18:55 до 19:55 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход.

В это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход на эти станции.

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Приносим извинения за временные неудобства!", - заявили в пресс-службе подземки.

Фото: facebook.com/kyivmetro/

Ранее "Страна" сообщала, что Хацкевич пообщался с прессой накануне матча Динамо с Ренном.

Также мы рассказывали, что Хацкевич пожаловался на упреки, "что команда ставит автобус".