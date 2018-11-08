Наследник английского престола, принц Уэльский Чарльз впервые высказался о том времени, когда займет трон после своей матери, королевы Виктории II. Об этом передает газета The Telegraph.

По его словам, "он не настолько глуп", чтобы продолжать свою прежнюю общественную деятельность.

"Я осознаю, что быть монархом это отдельный ритуал и совершенно другая история", - заявил принц Чарльз. Он добавил, что понимает, как должен действовать. При этом он подчеркнул, что не будет "надоедливым королем". По мнению принца, монарх вынужден достойно играть ту роль, которую от него ожидают общество и подданые.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что королева Елизавета II на два года покинет Букингемский дворец из-за ремонта.

Также мы рассказывали, что королева Елизавета перед свадьбой пожаловала Гарри и Меган герцогские титулы.