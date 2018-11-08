В четвертом туре Лиги чемпионов донецкий Шахтер попал под английский пресс. Манчестер Сити разгромил нашу команду со счетом 6 - 0. Причем не без помощи скандального венгерского арбитра Виктора Кашшаи, который поставил в ворота "горняков" два пенальти. Причем, после первого 11-метрового смеялись даже английские болельщики на трибунах - потому что никакого пенальти и в помине не было.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека на послематчевой пресс-конференции рассказал об итогах игры и оценил шансы команды, передает пресс-служба нашей команды.

- Что вы подумали в моменте с падением Стерлинга и первым пенальти?



- Тяжело обсуждать это после такого результата, но, конечно, пенальти смешной. Думаю, все видели… Я ни в коем случае не говорю, что из-за этого мы проиграли. Однако, безусловно, для всех этот пенальти был нелепым, смехотворным.



- Что вы сказали рефери по окончании первого тайма?



- То же, что и здесь: это смешно. Только, пожалуйста, это не оправдание после матча. Ничего относительно результата. Я лишь комментирую ситуацию с пенальти.



- Такой счет - настоящий нокаут для вас и для Шахтера?



- На самом деле здесь даже не нужно много говорить и устраивать драм. Просто Сити - команда совершенно другого уровня. Они полностью заслужили эту победу, с таким счетом. Мы же не были ни далеки, ни близки к тому, чтобы быть самими собой.



- Паулу, как и в уик-энд, Манчестер Сити забил шесть мячей. Насколько они хороши и как далеко могут пройти в турнире?



- Думаю, очень далеко. Это машина. Столько забить нелегко. Сити - изумительная команда. И я считаю, что они могут выиграть Лигу чемпионов.



- Что нужно украинским командам, чтобы на равных соревноваться в Европе?



- Инвестиции, лучшие футболисты. Обратите внимание на то, сколько вкладывают европейские клубы, и сравните с Украиной. Мы просто не можем этого делать, здесь совершенно иной уровень.



- Как теперь вы оцениваете ситуацию в группе и шансы на продолжение борьбы в еврокубках?



- У нас еще есть все шансы на второе место. Понятно, придется очень сложно, но математически возможно. Остается выиграть два матча, понимая при этом, что будет тяжело. Посмотрим, сможем ли мы в боксе быть лучше, чем в футболе.



- Что случилось с Марлосом? Почему его не оказалось даже среди запасных?



- Да, действительно, он прилетел с нами и был абсолютно готов, но вчера на тренировке пожаловался на боль. Мы рассчитывали на него по крайней мере на скамейке, но из-за этого не смогли включить в заявку.